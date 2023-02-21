Тропина (Баранцева) Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тропина (Баранцева) Тамара Петровна

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Место рождения

Россия, Кировская область, Киров

Дата рождения

12.06.1952

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1952

Отец: Баранцев Петр Николаевич

Мать: Баранцева Анастасия Семеновна

Россия, Кировская область, Киров
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тропина Ирина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тропин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тропин Михаил Александрович

Отец ребёнка: не указан

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