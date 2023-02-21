Тропина (Баранцева) Тамара Петровна
Место рожденияРоссия, Кировская область, Киров
Дата рождения12.06.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1952
Россия, Кировская область, Киров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тропина Ирина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тропин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тропин Михаил Александрович
Отец ребёнка: не указан