Лесниченко Малова Агрипина Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Малов Исай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1950
Сын: Лесниченко Николай Иванович
Отец ребёнка: Лесниченко Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Лесниченко Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Лесниченко Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабакова Лесниченко Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Лесниченко Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лесниченко Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Лесниченко Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно