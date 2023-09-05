Лесниченко Малова Агрипина Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесниченко Малова Агрипина Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Малов Исай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1950

Сын: Лесниченко Николай Иванович

Отец ребёнка: Лесниченко Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Лесниченко Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Лесниченко Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабакова Лесниченко Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Лесниченко Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лесниченко Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Лесниченко Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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