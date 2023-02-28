Слаев Петр Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти11.08.1873 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Жорина Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Слаева Вера Иванова
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Слаев Иван Петров
Мать ребёнка: Слаева Вера Иванова
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Слаев Михаил Петров
Мать ребёнка: Слаева Вера Иванова
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Прасковья Петрова
Мать ребёнка: Слаева Вера Иванова
Рождение ребёнка
06.08.1836 ст.
Сын: Слаев Матвей Петров
Мать ребёнка: Слаева Вера Иванова
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Козырева Надежда Петрова
Мать ребёнка: Слаева Вера Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слаева Вера Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
11.08.1873 ст.
Причина смерти: от дряхлости
Похороны
13.08.1873 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан