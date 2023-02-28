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Слаев Петр Иванов

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Место рождения

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

11.08.1873 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Жорина Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Слаева Вера Иванова

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Слаев Иван Петров

Мать ребёнка: Слаева Вера Иванова

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Слаев Михаил Петров

Мать ребёнка: Слаева Вера Иванова

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Прасковья Петрова

Мать ребёнка: Слаева Вера Иванова

Рождение ребёнка
06.08.1836 ст.

Сын: Слаев Матвей Петров

Мать ребёнка: Слаева Вера Иванова

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Козырева Надежда Петрова

Мать ребёнка: Слаева Вера Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слаева Вера Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
11.08.1873 ст.
Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от дряхлости
Похороны
13.08.1873 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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