Виничук Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виничук Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1979

Отец: Виничук Виктор Васильевич

Мать: Виничук Серафима

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