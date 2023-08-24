Зубова (Тарасова) Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти2003
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Тарасов Данила Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Место жительства
Неизвестно
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
2003