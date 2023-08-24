Зубова (Тарасова) Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова (Тарасова) Мария Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Тарасов Данила Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубов Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
2003
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