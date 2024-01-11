Салихова Сайрижихан (Сайри Елелетдиновна) (Сайри Елелетдиновна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Жалялетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Салихов Хади (Гады) Ахметгареевич
Отец ребёнка: не указан
с.Альшихово
Рождение ребёнка
1904
Сын: Салихов Бадретдин
Отец ребёнка: не указан
с.Альшихово
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фасахат (Фасихат) Ахметгареевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно