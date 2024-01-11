Салихова Сайрижихан (Сайри Елелетдиновна) (Сайри Елелетдиновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалихова Сайрижихан (Сайри Елелетдиновна) (Сайри Елелетдиновна)

Салихова Сайрижихан (Сайри Елелетдиновна) (Сайри Елелетдиновна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Жалялетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Салихов Хади (Гады) Ахметгареевич

Отец ребёнка: не указан

с.Альшихово
Рождение ребёнка
1904

Сын: Салихов Бадретдин

Отец ребёнка: не указан

с.Альшихово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салихов Ахметгарей Хаертдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фасахат (Фасихат) Ахметгареевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close