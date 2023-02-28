Чуйко Малофей Романович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Павловка Зырянского р-на Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуйко Василий
Мать ребёнка: Чуйко Дарья Григорьевна
д. Зырянка Зырянского р-на Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуйко Анатолий
Мать ребёнка: Чуйко Дарья Григорьевна
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуйко Иван
Мать ребёнка: Чуйко Дарья Григорьевна
с. Громышовка Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Чуйко Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуйко Михаил
Мать ребёнка: Чуйко Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуйко Дмитрий
Мать ребёнка: Чуйко Дарья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуйко Дарья Григорьевна
Смерть
Неизвестно