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Чуйко Малофей Романович

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Место рождения

Платоновка

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Павловка Зырянского р-на Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуйко Василий

Мать ребёнка: Чуйко Дарья Григорьевна

д. Зырянка Зырянского р-на Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуйко Анатолий

Мать ребёнка: Чуйко Дарья Григорьевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуйко Иван

Мать ребёнка: Чуйко Дарья Григорьевна

с. Громышовка Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Чуйко Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуйко Михаил

Мать ребёнка: Чуйко Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуйко Дмитрий

Мать ребёнка: Чуйко Дарья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуйко Дарья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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