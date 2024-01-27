Шкарупо Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Кравченко Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Шкарупо ?
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Саков Анисия Федоровна
Мать ребёнка: Шкарупо ?
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Шкарупо ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шкарупо ?
Смерть
Неизвестно