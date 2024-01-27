Шкарупо Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкарупо Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Кравченко Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Шкарупо ?

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Саков Анисия Федоровна

Мать ребёнка: Шкарупо ?

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Шкарупо ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкарупо ?

Смерть
Неизвестно
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