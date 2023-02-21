Гордеев Федор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1914
Дочь: Курылева Мария Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1920
Сын: Гордеев Николай Федорович
Мать ребёнка: Гордеева Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
01.01.1923
Сын: Гордеев Василий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордеева Анна
Мать ребёнка: Гордеева Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордеева Вера
Мать ребёнка: Гордеева Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана