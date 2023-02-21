Гордеев Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеев Федор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1914

Дочь: Курылева Мария Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1920

Сын: Гордеев Николай Федорович

Мать ребёнка: Гордеева Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
01.01.1923

Сын: Гордеев Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева Анна

Мать ребёнка: Гордеева Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева Вера

Мать ребёнка: Гордеева Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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