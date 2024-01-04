Овчинникова (Самылина) Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти1996
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Овчинников Николай Петрович
Рождение ребёнка
17.06.1937
Дочь: Петрова Екатерина
Отец ребёнка: Овчинников Николай Петрович
Горьковская область
Рождение ребёнка
01.09.1940
Сын: Овчинников Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Овчинников Николай Петрович
Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
07.06.1950
Дочь: Пирогова Мария
Отец ребёнка: Овчинников Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996