Овчинникова (Самылина) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Самылина) Наталья Андреевна

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Место рождения

Куликовка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Самылин Андрей Яковлевич

Мать: Самылина Марфа Дмитриевна

Куликовка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Овчинников Николай Петрович

Куликовка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.06.1937

Дочь: Петрова Екатерина

Отец ребёнка: Овчинников Николай Петрович

Горьковская область
Рождение ребёнка
01.09.1940

Сын: Овчинников Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Овчинников Николай Петрович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
07.06.1950

Дочь: Пирогова Мария

Отец ребёнка: Овчинников Николай Петрович

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Николай Петрович

Смерть
1996
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
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