Ахиаров Рамис Робертович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахиаров Рамис Робертович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.2006

Сын: Ахиаров Булат Рамисович

Мать ребёнка: Ахиарова Галия Вагизовна

Рождение ребёнка
16.04.2009

Дочь: Ахиарова Самира Рамисовна

Мать ребёнка: Ахиарова Галия Вагизовна

Рождение ребёнка
27.04.2019

Дочь: Ахиарова Дарина Рамисовна

Мать ребёнка: Ахиарова Галия Вагизовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахиарова Галия Вагизовна

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