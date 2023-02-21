Ахиаров Рамис Робертович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.2006
Мать ребёнка: Ахиарова Галия Вагизовна
Рождение ребёнка
16.04.2009
Дочь: Ахиарова Самира Рамисовна
Мать ребёнка: Ахиарова Галия Вагизовна
Рождение ребёнка
27.04.2019
Дочь: Ахиарова Дарина Рамисовна
Мать ребёнка: Ахиарова Галия Вагизовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахиарова Галия Вагизовна