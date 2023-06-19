Башкирова (Сорокина) Матрёна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирова (Сорокина) Матрёна Матвеевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.03.1832

Дата смерти

После 18.07.1869

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1832

Отец: Сорокин Матвей Михайлович

Мать: Сорокина Анисья Силантьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
28.03.1832
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
18.11.1851

Муж: Носков Фёдор Максимович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
13.10.1852

Сын: Носков Роман Фёдорович

Отец ребёнка: Носков Фёдор Максимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.04.1855

Муж: Башкиров Семён Кузьмич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1856

Дочь: Гапшина Мария Семёновна

Отец ребёнка: Башкиров Семён Кузьмич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Акулина Семёновна

Отец ребёнка: Башкиров Семён Кузьмич

Рождение ребёнка
11.10.1862

Дочь: Пелагея Семёновна

Отец ребёнка: Башкиров Семён Кузьмич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1864

Дочь: Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Башкиров Семён Кузьмич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1869

Дочь: Ольга Семёновна

Отец ребёнка: Башкиров Семён Кузьмич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 18.07.1869