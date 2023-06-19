Башкирова (Сорокина) Матрёна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения28.03.1832
Дата смертиПосле 18.07.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1832
Крещение
28.03.1832
Бракосочетание
18.11.1851
Рождение ребёнка
13.10.1852
Отец ребёнка: Носков Фёдор Максимович
Бракосочетание
18.04.1855
Рождение ребёнка
13.03.1856
Дочь: Гапшина Мария Семёновна
Отец ребёнка: Башкиров Семён Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Акулина Семёновна
Отец ребёнка: Башкиров Семён Кузьмич
Рождение ребёнка
11.10.1862
Дочь: Пелагея Семёновна
Отец ребёнка: Башкиров Семён Кузьмич
Рождение ребёнка
26.10.1864
Дочь: Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Башкиров Семён Кузьмич
Рождение ребёнка
16.07.1869
Дочь: Ольга Семёновна
Отец ребёнка: Башкиров Семён Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 18.07.1869