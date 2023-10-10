Тапилин Иван Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тапилин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1863 ст.
Мать ребёнка: Тапилина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
08.12.1874 ст.
Мать ребёнка: Тапилина Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тапилина Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно