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Тапилин Иван Андреевич

Место рождения

Елкин, Багаевский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тапилин Андрей

Мать: не указана

Елкин, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.10.1863 ст.

Сын: Тапилин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Тапилина Елена Ивановна

Елкин, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.12.1874 ст.

Сын: Тапилин Иван Иванович

Мать ребёнка: Тапилина Елена Ивановна

Елкин, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тапилина Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно
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