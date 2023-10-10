Лобанова (Юркова) Василиса
Место рождения
Дата рождения21.08.1908
Дата смерти20.01.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1908
Отец: Юрков Иван
Мать: Юркова Ольга
Рождение ребёнка
10.09.1928
Сын: Юрков Михаил
Отец ребёнка: Юрков Венедикт
Рождение ребёнка
1930
Сын: Юрков Виктор
Отец ребёнка: Юрков Венедикт
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Лобанов Иосиф
Рождение ребёнка
25.04.1942
Сын: Лобанов Иван
Отец ребёнка: Лобанов Иосиф
Рождение ребёнка
21.05.1947
Сын: Лобанов Георгий
Отец ребёнка: Лобанов Иосиф
Рождение ребёнка
22.05.1947
Сын: Лобанов Фёдор
Отец ребёнка: Лобанов Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лобанов Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрков Венедикт
Смерть
20.01.1979
Похороны
Неизвестно