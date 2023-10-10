Лобанова (Юркова) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Юркова) Василиса

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Место рождения

Фоки, Чайковский, Пермский край

Дата рождения

21.08.1908

Дата смерти

20.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1908

Отец: Юрков Иван

Мать: Юркова Ольга

Фоки, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
10.09.1928

Сын: Юрков Михаил

Отец ребёнка: Юрков Венедикт

Фоки, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
1930

Сын: Юрков Виктор

Отец ребёнка: Юрков Венедикт

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Лобанов Иосиф

Фоки, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
25.04.1942

Сын: Лобанов Иван

Отец ребёнка: Лобанов Иосиф

Фоки, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
21.05.1947

Сын: Лобанов Георгий

Отец ребёнка: Лобанов Иосиф

Рождение ребёнка
22.05.1947

Сын: Лобанов Фёдор

Отец ребёнка: Лобанов Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрков Венедикт

Смерть
20.01.1979
Фоки, Чайковский, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Фоки, Чайковский, Пермский край
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