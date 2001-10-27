Тюменева Амина Каримовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1924
Дата смерти27.10.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1924
Рождение ребёнка
09.04.1954
Сын: Хайруллин Рустэм Асадуллович
Отец ребёнка: Хайруллин Асадулла Зинатуллович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.05.1957
Дочь: Валеева Равия Асадулловна
Отец ребёнка: Хайруллин Асадулла Зинатуллович
Смерть
27.10.2001