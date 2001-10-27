Тюменева Амина Каримовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюменева Амина Каримовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1924

Дата смерти

27.10.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1924

Отец: Тюменев Карим Сайфуллович

Мать: Беглова Хадича Хасановна

Рождение ребёнка
09.04.1954

Сын: Хайруллин Рустэм Асадуллович

Отец ребёнка: Хайруллин Асадулла Зинатуллович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.05.1957

Дочь: Валеева Равия Асадулловна

Отец ребёнка: Хайруллин Асадулла Зинатуллович

Смерть
27.10.2001
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