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Елена Ефимова

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Место рождения

Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.05.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1864

Отец: Дмитриев Ефим

Мать: Параскева Терентьева

Печниково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1883

Муж: Яковлев Арсений

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.02.1884

Сын: Богатырев (романов) Василий Арсеньевич

Отец ребёнка: Яковлев Арсений

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.01.1886

Дочь: Громова Татьяна Арсеньевна

Отец ребёнка: Яковлев Арсений

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.08.1888

Дочь: Дубакина Васса Арсеньевна

Отец ребёнка: Яковлев Арсений

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1898

Дочь: Екатерина Арсеньевна

Отец ребёнка: Яковлев Арсений

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.09.1904

Дочь: Пелагея Арсеньевна

Отец ребёнка: Яковлев Арсений

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Арсеньевна

Отец ребёнка: Яковлев Арсений

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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