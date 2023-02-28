Елена Ефимова
Место рождения
Дата рождения04.05.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1864
Отец: Дмитриев Ефим
Мать: Параскева Терентьева
Бракосочетание
30.01.1883
Муж: Яковлев Арсений
Рождение ребёнка
02.02.1884
Сын: Богатырев (романов) Василий Арсеньевич
Отец ребёнка: Яковлев Арсений
Рождение ребёнка
12.01.1886
Дочь: Громова Татьяна Арсеньевна
Отец ребёнка: Яковлев Арсений
Рождение ребёнка
11.08.1888
Дочь: Дубакина Васса Арсеньевна
Отец ребёнка: Яковлев Арсений
Рождение ребёнка
01.11.1898
Дочь: Екатерина Арсеньевна
Отец ребёнка: Яковлев Арсений
Рождение ребёнка
22.09.1904
Дочь: Пелагея Арсеньевна
Отец ребёнка: Яковлев Арсений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Арсеньевна
Отец ребёнка: Яковлев Арсений
Смерть
Неизвестно