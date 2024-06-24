Вещагин Иван Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Эмма Ивановна
Мать ребёнка: Вещагина Валентина
Рождение ребёнка
08.02.1955
Дочь: Семакова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Вещагина Валентина
Смерть
Неизвестно