Вещагин Иван Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВещагин Иван Акимович

Вещагин Иван Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Эмма Ивановна

Мать ребёнка: Вещагина Валентина

Рождение ребёнка
08.02.1955

Дочь: Семакова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Вещагина Валентина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.