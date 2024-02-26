Волженина Мокина Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженина Мокина Евгения Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Волженин Николай Тихонович

Отец ребёнка: Волженин Мокин Тихон Васильевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Мокин Волженин Дмитрий Тихонович

Отец ребёнка: Волженин Мокин Тихон Васильевич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Волженин Мокин Григорий Тихонович

Отец ребёнка: Волженин Мокин Тихон Васильевич

Рождение ребёнка
23.05.1897

Сын: Волженин Мокин Иоанн Тихонович

Отец ребёнка: Волженин Мокин Тихон Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волженина Мокина Ольга Тихоновна

Отец ребёнка: Волженин Мокин Тихон Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Волженин Мокин Тихон Васильевич

Смерть
Неизвестно
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