Волженина Мокина Евгения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Сын: Волженин Николай Тихонович
Отец ребёнка: Волженин Мокин Тихон Васильевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Мокин Волженин Дмитрий Тихонович
Отец ребёнка: Волженин Мокин Тихон Васильевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Волженин Мокин Григорий Тихонович
Отец ребёнка: Волженин Мокин Тихон Васильевич
Рождение ребёнка
23.05.1897
Сын: Волженин Мокин Иоанн Тихонович
Отец ребёнка: Волженин Мокин Тихон Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волженина Мокина Ольга Тихоновна
Отец ребёнка: Волженин Мокин Тихон Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Волженин Мокин Тихон Васильевич
Смерть
Неизвестно