Непогодина Вас Жена Ксения Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1858
Дата смертиПосле 1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1875
Рождение ребёнка
Вычислено 1877
Дочь: Непогодина Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Непогодин Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1882
Дочь: Непогодина Марина Васильевна
Отец ребёнка: Непогодин Василий Иванович
Бракосочетание
07.01.1891
Смерть
После 1882