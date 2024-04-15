Непогодина Вас Жена Ксения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНепогодина Вас Жена Ксения Дмитриевна

Непогодина Вас Жена Ксения Дмитриевна

Место рождения

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Вычислено 1858

Дата смерти

После 1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.
Вычислено 1858 г.р.

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Около 1875

Муж: Непогодин Василий Иванович

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1877

Дочь: Непогодина Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Непогодин Василий Иванович

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.07.1882

Дочь: Непогодина Марина Васильевна

Отец ребёнка: Непогодин Василий Иванович

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.01.1891

Муж: Даниленко Петр Михайлов

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1882
Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.