Топоркова Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения05.08.1968
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1968
Отец: Новоселов Петр Кирьянович
Мать: Топоркова Мария
Рождение ребёнка
26.10.1986
Сын: Румянцев Андрей Александрович
Рождение ребёнка
25.05.1991
Дочь: Медведева Мустафаева Слинкина Виктория Геннадьевна
Отец ребёнка: Медведев Геннадий Васильевич
Нейво-Шайтанский, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.02.2003
Дочь: Оленева Екатерина Юрьевна