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Топоркова Ольга Петровна

Место рождения

Махнёво, Махнёвское, Свердловская область

Дата рождения

05.08.1968

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1968

Отец: Новоселов Петр Кирьянович

Мать: Топоркова Мария

Махнёво, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.10.1986

Сын: Румянцев Андрей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.05.1991

Дочь: Медведева Мустафаева Слинкина Виктория Геннадьевна

Отец ребёнка: Медведев Геннадий Васильевич

Нейво-Шайтанский, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.02.2003

Дочь: Оленева Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

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