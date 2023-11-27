Михайлов Виктор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Виктор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1963

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

Около 1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЗБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1963

Отец: Михайлов Григорий Степанович

Мать: Михайлова Галина Эдуардовна

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