Мащенко Николай Антонович
Место рожденияУкраина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина
Рождение ребёнка
04.11.1970
Сын: Мащенко Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мащенко Владимир
Мать ребёнка: Екатерина
Смерть
2015