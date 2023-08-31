Мащенко Николай Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мащенко Николай Антонович

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Место рождения

Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
04.11.1970

Сын: Мащенко Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мащенко Владимир

Мать ребёнка: Екатерина

Смерть
2015
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