Кузнецова (Шапорова) Марфа Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Шапорова) Марфа Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1906

Сын: Кузнецов Григорий

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван

Смерть
Неизвестно
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