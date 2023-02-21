Кузнецова (Шапорова) Марфа Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1906
Сын: Кузнецов Григорий
Отец ребёнка: Кузнецов Иван
Островное, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Иван
Смерть
Неизвестно