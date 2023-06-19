Коврижных Степан (Стефан) Трофимович
Место рождения
Дата рождения05.07.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1860
МК 1860 с.Круглыжи 237-73-261. л. 254об. Крестный: той же деревни Евтропий Феоктистов Шабалин
Бракосочетание
02.02.1890
Круглыжи, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Метрическая запись о браке. МК 1890г. с.Круглыжи 237-227-1583, л. 139об.-140 | Знаменская церковь
Рождение ребёнка
09.04.1893
Сын: Коврижных Василий
Мать ребёнка: Коврижных Арина (Ирина) Саввовна
В архивном фонде Вятской духовной консистории в метрической книге Знаменско-Богородицкой церкви с. Круглыжи Котельничского уезда за 1893 г. под порядковым номером 98 имеется актовая запись о том, чт... Показать все
Рождение ребёнка
01.02.1896
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Коврижных Арина (Ирина) Саввовна
Рождение ребёнка
25.10.1897
Дочь: Лобанова Анастасия
Мать ребёнка: Коврижных Арина (Ирина) Саввовна
Крестная: дер. Хвощевской крестьянина Вукола Исакова жена Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
28.09.1900
Дочь: Устиния Иустина
Мать ребёнка: Коврижных Арина (Ирина) Саввовна
Крестная той же деревни Ивана Евтропьева Юферева дочь Александра
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Коврижных Арина (Ирина) Саввовна
Смерть
Неизвестно