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Коврижных Степан (Стефан) Трофимович

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Место рождения

Егоренки, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

05.07.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1860

Отец: Коврижных Трофим Федотович

Мать: Коврижных Варвара Ивановна

Егоренки, Котельнический уезд, Вятская губерния
МК 1860 с.Круглыжи 237-73-261. л. 254об. Крестный: той же деревни Евтропий Феоктистов Шабалин
Бракосочетание
02.02.1890

Жена: Коврижных Арина (Ирина) Саввовна

Круглыжи, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Метрическая запись о браке. МК 1890г. с.Круглыжи 237-227-1583, л. 139об.-140 | Знаменская церковь
Рождение ребёнка
09.04.1893

Сын: Коврижных Василий

Мать ребёнка: Коврижных Арина (Ирина) Саввовна

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
В архивном фонде Вятской духовной консистории в метрической книге Знаменско-Богородицкой церкви с. Круглыжи Котельничского уезда за 1893 г. под порядковым номером 98 имеется актовая запись о том, чт... Показать все
Рождение ребёнка
01.02.1896

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Коврижных Арина (Ирина) Саввовна

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1897

Дочь: Лобанова Анастасия

Мать ребёнка: Коврижных Арина (Ирина) Саввовна

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Крестная: дер. Хвощевской крестьянина Вукола Исакова жена Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
28.09.1900

Дочь: Устиния Иустина

Мать ребёнка: Коврижных Арина (Ирина) Саввовна

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Крестная той же деревни Ивана Евтропьева Юферева дочь Александра
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Коврижных Арина (Ирина) Саввовна

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно