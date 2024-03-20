Паршуков Андрей Вениаминович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паршуков Андрей
Мать ребёнка: Паршукова Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Паршукова Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксана
Мать ребёнка: Паршукова Светлана Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно