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Бутков Валентин Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бутков Александр Семенович

Мать: Буткова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лабзина Лена Валентиновна

Мать ребёнка: Буткова Римма Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буткова Надежда (Наталья) Валентиновна

Мать ребёнка: Буткова Римма Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буткова Римма Степановна

Смерть
Неизвестно