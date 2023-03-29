Бутков Валентин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лабзина Лена Валентиновна
Мать ребёнка: Буткова Римма Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буткова Надежда (Наталья) Валентиновна
Мать ребёнка: Буткова Римма Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буткова Римма Степановна
Смерть
Неизвестно