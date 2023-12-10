Пикалова (Покатаева) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикалова (Покатаева) Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1930

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1930

Отец: Покатаев Михаил

Мать: Покатаева Меланья Емельяновна

Рождение ребёнка
13.03.1953

Дочь: Маслова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Пикалов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пикалов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Пикалов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пикалов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Пикалов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пикалова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Пикалов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикалов Михаил

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