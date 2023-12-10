Пикалова (Покатаева) Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1930
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1930
Отец: Покатаев Михаил
Рождение ребёнка
13.03.1953
Дочь: Маслова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Пикалов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пикалов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Пикалов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пикалов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Пикалов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пикалова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Пикалов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пикалов Михаил