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Тетерин Федор Васильев

Место рождения

Михали, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

После 1715

Пол

Мужской

Отец

До 1655 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1675 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: Тетерин Василий Иванов

Мать: не указана

Михали, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: Первакова Степанида Федорова

Мать ребёнка: Тетерина Анастасия Иванова

Михали, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1715
Михали, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Михали (Коломенский уезд, д. Михалева) | ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тетерина Анастасия Иванова

Смерть
После 1715