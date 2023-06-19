Тетерин Федор Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиПосле 1715
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: Тетерин Василий Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1713
Дочь: Первакова Степанида Федорова
Мать ребёнка: Тетерина Анастасия Иванова
Место жительства
1715
Московская область, Егорьевский район, Михали (Коломенский уезд, д. Михалева) | ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1715