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Буслов Илья Вульфович

Место рождения

Белорусская ССР, Минская обл., с. Погост

Дата рождения

16.03.1913

Дата смерти

05.09.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1913

Отец: Буслов Вульф

Мать: Буслова Хьена Моисеевна

Белорусская ССР, Минская обл., с. Погост
Рождение ребёнка
15.02.1939

Дочь: Харчук Фаина

Мать ребёнка: Буслова Вера

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
25.12.1948

Сын: Буслов Лев Ильич

Мать ребёнка: Буслова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буслова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буслова Вера

Военная награда
Неизвестно
Буслов Илья Вульфович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1913 Белорусская ССР, Минская обл., с. Погост. Юбилейная картотека
Смерть
05.09.1985
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