Буслов Илья Вульфович
Место рожденияБелорусская ССР, Минская обл., с. Погост
Дата рождения16.03.1913
Дата смерти05.09.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1913
Отец: Буслов Вульф
Мать: Буслова Хьена Моисеевна
Белорусская ССР, Минская обл., с. Погост
Рождение ребёнка
15.02.1939
Дочь: Харчук Фаина
Мать ребёнка: Буслова Вера
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
25.12.1948
Сын: Буслов Лев Ильич
Мать ребёнка: Буслова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буслова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буслова Вера
Военная награда
Неизвестно
Буслов Илья Вульфович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1913 Белорусская ССР, Минская обл., с. Погост. Юбилейная картотека
Смерть
05.09.1985