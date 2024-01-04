Мардаровский Александр Федосеевич
Место рождения
Дата рождения01.03.1893
Дата смерти25.02.1938
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1893
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Мардаровская Зоя Александровна
Мать ребёнка: Мардаровская Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мардаровская Галина Александровна
Мать ребёнка: Мардаровская Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мардаровская Валентина
Смерть
25.02.1938