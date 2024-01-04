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Мардаровский Александр Федосеевич

Место рождения

Бобровниково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.03.1893

Дата смерти

25.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1893

Отец: Мардаровский Федосей Иванович

Мать: Мардаровская Наталья Моисеевна

Бобровниково, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Мардаровская Зоя Александровна

Мать ребёнка: Мардаровская Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мардаровская Галина Александровна

Мать ребёнка: Мардаровская Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мардаровская Валентина

Смерть
25.02.1938
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