Анисья Лазарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Лазарева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1805 г.р.

Мать

1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Лазарь Прохоров

Мать: Евфимия Фетисова

Смерть
Неизвестно