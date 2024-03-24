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Шамаева Галина
Шамаева Галина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Шамаева (Колодина) Анастасия
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать:
Шамаева Анастасия
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