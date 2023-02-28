Шишкина (Смокотова) Маина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина (Смокотова) Маина Павловна

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Место рождения

Кола, Кольский муниципальный район, Мурманская область

Дата рождения

19.09.36

Пол

Женский

Отец

1906 или 1909 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.36

Отец: Смокотов Павел Михайлович

Мать: не указана

Кола, Кольский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
13.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкин Степан Степанович

Порог, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкин Степан Степанович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Степан Степанович

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