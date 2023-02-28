Шишкина (Смокотова) Маина Павловна
Место рождения
Дата рождения19.09.36
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.36
Отец: Смокотов Павел Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шишкин Степан Степанович
Порог, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шишкин Степан Степанович
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно