Никитина Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина Степанида

Никитина Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Никитин Иван Романович

Отец ребёнка: Никитин Роман

Щербинка, Бутковская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Никитин Дмитрий Романович

Отец ребёнка: Никитин Роман

Щербинка, Бутковская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Никитин ? Романович

Отец ребёнка: Никитин Роман

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Никитин ?? Романович

Отец ребёнка: Никитин Роман

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Никитин ??? Романович

Отец ребёнка: Никитин Роман

Щербинка, Бутковская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Пуззе --Демидова Мария Романовна

Отец ребёнка: Никитин Роман

Щербинка, Бутковская волость, Лужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Роман

Смерть
Неизвестно