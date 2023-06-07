Никитина Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Никитин Роман
Рождение ребёнка
1901
Сын: Никитин Дмитрий Романович
Отец ребёнка: Никитин Роман
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Никитин ? Романович
Отец ребёнка: Никитин Роман
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Никитин ?? Романович
Отец ребёнка: Никитин Роман
Рождение ребёнка
Около 1906
Отец ребёнка: Никитин Роман
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Пуззе --Демидова Мария Романовна
Отец ребёнка: Никитин Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никитин Роман
Смерть
Неизвестно