Грехнёва (Маслова) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грехнёва (Маслова) Валентина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СФ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маслов Григорий Абросимович

Мать: не указана