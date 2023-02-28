Фридман Борис (Борух) Нухимович (Нахимович, Наумович)
Место рождения
Дата рождения01.04.1912
Дата смерти17.01.1976
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1912
Отец: Фридман Нухим
Мать: Фридман Любовь Захаровна
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
15.10.1931
Харьков, Харківська область
Развод
19.01.1938
Рождение ребёнка
11.12.1939
Рождение ребёнка
15.03.1942
Рождение ребёнка
30.04.1945
Сын: Фридман Владимир Борисович
Мать ребёнка: Фридман Елизавета Владимировна (Вульфовна)
Бракосочетание
29.05.1972
Смерть
17.01.1976
Севастополь, Города, Таврическая губерния