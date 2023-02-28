Фридман Борис (Борух) Нухимович (Нахимович, Наумович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фридман Борис (Борух) Нухимович (Нахимович, Наумович)

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Место рождения

Запорожье

Дата рождения

01.04.1912

Дата смерти

17.01.1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1912 г.р.

Дети

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1945 г.р.

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1912

Отец: Фридман Нухим

Мать: Фридман Любовь Захаровна

Бракосочетание
1930

Жена: Фридман Елизавета Владимировна (Вульфовна)

Рождение ребёнка
15.10.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фридман Елизавета Владимировна (Вульфовна)

Харьков, Харківська область
Развод
19.01.1938

Жена: Фридман Елизавета Владимировна (Вульфовна)

Рождение ребёнка
11.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фридман Елизавета Владимировна (Вульфовна)

Рождение ребёнка
15.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фридман Елизавета Владимировна (Вульфовна)

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
30.04.1945

Сын: Фридман Владимир Борисович

Мать ребёнка: Фридман Елизавета Владимировна (Вульфовна)

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
29.05.1972

Жена: Фридман Елизавета Владимировна (Вульфовна)

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
17.01.1976
Севастополь, Города, Таврическая губерния
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