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Плотникова Анастасия Сергеевна
Плотникова Анастасия Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.03.2017
Пол
Женский
Отец
Плотников Сергей Витальевич
1985 г.р.
Мать
Шавлюк Мария Васильевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.2017
Отец:
Плотников Сергей Витальевич
Мать:
Шавлюк Мария Васильевна
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