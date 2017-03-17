Плотникова Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.2017

Пол

Женский

Отец

1985 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.2017

Отец: Плотников Сергей Витальевич

Мать: Шавлюк Мария Васильевна

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