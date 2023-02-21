Колодкина (Бубнов) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колодкина (Бубнов) Анна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Бубнов Василий Аркадьев

Мать: Бубнова Марфа Назарьева

Рождение ребёнка
1923

Сын: Колодкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Колодкин Иван Андрианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колодкин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Колодкин Иван Андрианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колодкин Иван Андрианович

Смерть
Неизвестно
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