Колодкина (Бубнов) Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Бубнов Василий Аркадьев
Мать: Бубнова Марфа Назарьева
Рождение ребёнка
1923
Сын: Колодкин Николай Иванович
Отец ребёнка: Колодкин Иван Андрианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колодкин Иван Андрианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно