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Хлопотова Анфиса Ивановна

Место рождения

деревня Большие Кулики Северного района, Новосибирская область

Дата рождения

03.09.1916

Дата смерти

?.04.2010

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1916

Отец: Хлопотов Иван Федорович

Мать: не указана

деревня Большие Кулики Северного района, Новосибирская область
Смерть
?.04.2010
деревня Квасовка, Казанское сельское поселение, Любинский район, Омская область Омской области