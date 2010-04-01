Хлопотова Анфиса Ивановна
Место рождениядеревня Большие Кулики Северного района, Новосибирская область
Дата рождения03.09.1916
Дата смерти?.04.2010
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1916
Отец: Хлопотов Иван Федорович
Мать: не указана
деревня Большие Кулики Северного района, Новосибирская область
Смерть
?.04.2010
деревня Квасовка, Казанское сельское поселение, Любинский район, Омская область Омской области