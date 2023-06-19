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Бондаренко (Тимченко) Татьяна Яковлевна
Бондаренко (Тимченко) Татьяна Яковлевна
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Место рождения
Кропивницкий
, Кіровоградська область
Дата рождения
02.11.1951
Пол
Женский
Отец
Тимченко Яков Матвеевич
1920 г.р.
Мать
Тимченко (Моравская) Наталья Францевна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1951
Отец:
Тимченко Яков Матвеевич
Мать:
Тимченко Наталья Францевна
Кропивницкий
, Кіровоградська область
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