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Бондаренко (Тимченко) Татьяна Яковлевна

Место рождения

Кропивницкий, Кіровоградська область

Дата рождения

02.11.1951

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1951

Отец: Тимченко Яков Матвеевич

Мать: Тимченко Наталья Францевна

Кропивницкий, Кіровоградська область