Евстефеев Роман
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Евстефеев Михаил Романович
Мать ребёнка: Евстефеева Анна
Кустанайская обл., г. Джетыгара, Комсомольская, 72
Рождение ребёнка
12.11.1925
Дочь: Зубарев Клавдия
Мать ребёнка: Евстефеева Анна
Казахстан Кустанайская область Денисовский район д.Георгиевка
Рождение ребёнка
29.09.1929
Дочь: Красильникова Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Похороны
1938
неизвестно
был арестован, как враг народа
Смерть
1938
В 1938 году был забран работниками НКВД и дальнейшее его пребывание не известно.