Евстефеев Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстефеев Роман

Евстефеев Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Евстефеев Михаил Романович

Мать ребёнка: Евстефеева Анна

Кустанайская обл., г. Джетыгара, Комсомольская, 72
Рождение ребёнка
12.11.1925

Дочь: Зубарев Клавдия

Мать ребёнка: Евстефеева Анна

Казахстан Кустанайская область Денисовский район д.Георгиевка
Рождение ребёнка
29.09.1929

Дочь: Красильникова Роза

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

Похороны
1938
неизвестно
был арестован, как враг народа
Смерть
1938
В 1938 году был забран работниками НКВД и дальнейшее его пребывание не известно.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close