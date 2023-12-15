Пойлова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПойлова Мария

Пойлова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1959

Дочь: Мирошина Любовь Евгеньевна

Отец ребёнка: Пойлов Евгений

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пойлова Вера Евгеньевна

Отец ребёнка: Пойлов Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пойлова Надежда Евгеньевна

Отец ребёнка: Пойлов Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пойлов Пётр Евгеньевич

Отец ребёнка: Пойлов Евгений

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close