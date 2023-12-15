Пойлова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1959
Дочь: Мирошина Любовь Евгеньевна
Отец ребёнка: Пойлов Евгений
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пойлова Вера Евгеньевна
Отец ребёнка: Пойлов Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пойлова Надежда Евгеньевна
Отец ребёнка: Пойлов Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пойлов Евгений