Воронцов Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.2002
Сын: Воронцов Даниил Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.01.2010
Дочь: Воронцова Софья Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности