Воронцов Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцов Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.2002

Сын: Воронцов Даниил Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.01.2010

Дочь: Воронцова Софья Андреевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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