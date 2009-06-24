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Змиевский Петр Игоревич
Змиевский Петр Игоревич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.06.2009
Пол
Мужской
Отец
Змиевский Игорь Николаевич
1955 г.р.
Мать
Змиевская Светлана Михайловна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.2009
Отец:
Змиевский Игорь Николаевич
Мать:
Змиевская Светлана Михайловна
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