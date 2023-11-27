Коноплева (Кравченко) Ангелина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коноплёв Максим Владимирович
Отец ребёнка: Коноплёв Вадим Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коноплёва Ксения Владимировна
Отец ребёнка: Коноплёв Вадим Александр
Бракосочетание
Неизвестно