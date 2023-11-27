Коноплева (Кравченко) Ангелина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплева (Кравченко) Ангелина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коноплёв Максим Владимирович

Отец ребёнка: Коноплёв Вадим Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коноплёва Ксения Владимировна

Отец ребёнка: Коноплёв Вадим Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коноплёв Вадим Александр

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