Соловьев Иван Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1872
Мать ребёнка: Соловьева Евгения Ермолаева
Рождение ребёнка
29.11.1873
Дочь: Варвара Иванова
Мать ребёнка: Соловьева Евгения Ермолаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно