Соловьев Иван Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Иван Яковлев

Соловьев Иван Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1872

Сын: Соловьев Симеон Иванов

Мать ребёнка: Соловьева Евгения Ермолаева

Рождение ребёнка
29.11.1873

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: Соловьева Евгения Ермолаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Евгения Ермолаева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close