Ожгибесова Фаина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожгибесова Фаина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ожгибесов Семён Степанович

Мать: Анна Гавриловна

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