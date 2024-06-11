Бровкина Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровкина Валентина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Бровина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каширин Иван Ильич

Рождение ребёнка
30.10.1956

Сын: Каширин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Каширин Иван Ильич

Смерть
Неизвестно

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