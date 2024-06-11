Бровкина Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Бровина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каширин Иван Ильич
Рождение ребёнка
30.10.1956
Сын: Каширин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Каширин Иван Ильич
Смерть
Неизвестно