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Ломако Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Александр Алексеевич

Мать: Журавлёва Татьяна Геннадьевна

Рождение ребёнка
22.02.2009

Сын: Ломако Ярослав Алексеевич

Отец ребёнка: Ломако Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
10.10.2012

Дочь: Ломако Карина Алексеевна

Отец ребёнка: Ломако Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
06.09.2019

Сын: Ломако Филимон Алексеевич

Отец ребёнка: Ломако Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломако Алексей Михайлович