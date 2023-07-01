Ломако Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.2009
Сын: Ломако Ярослав Алексеевич
Отец ребёнка: Ломако Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
10.10.2012
Дочь: Ломако Карина Алексеевна
Отец ребёнка: Ломако Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
06.09.2019
Сын: Ломако Филимон Алексеевич
Отец ребёнка: Ломако Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно