Добрушин Хацкель (Захар)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1909
Дочь: Перль (Полина)
Мать ребёнка: Добрушина Гитель
Бахмут
Рождение ребёнка
31.10.1911
Дочь: Альперт Любовь
Мать ребёнка: Добрушина Гитель
Бахмут
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Добрушина Гитель
Работа или профессия
Неизвестно
Холмеческий мещанин Минской губернии Речицкого уезда
Смерть
Неизвестно