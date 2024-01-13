Добрушин Хацкель (Захар) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрушин Хацкель (Захар)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1909

Дочь: Перль (Полина)

Мать ребёнка: Добрушина Гитель

Бахмут
Рождение ребёнка
31.10.1911

Дочь: Альперт Любовь

Мать ребёнка: Добрушина Гитель

Бахмут
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрушина Гитель

Работа или профессия
Неизвестно
Холмеческий мещанин Минской губернии Речицкого уезда
Смерть
Неизвестно
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